دراج فريق سوزوكي إيك ستار نجح في تحقيق أسرع لفة بزمن وقدره دقيقة وثلاث وخمسون ثانية وأربعمئة واثنين وثلاثين جزءاً بالألف من الثانية، متفوقاً على مواطنيِه مارك ماركيث الذي سجل ثاني أسرع زمن، وجوان مير الذي جاء ثالثاً.

