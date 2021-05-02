دراج دوكاتي كان الأسرع وأنهى السباق في زمن قدره إحدى وأربعون دقيقة وخمس ثوان وستمائة وجزءان، متقدما على كل من زميله في الفريق الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا والإيطالي الآخر فرانكو موربيديلي دراج ياماها، في حين حل الفرنسي فابيو كوارتارارو في المركز الثالث عشر ليفقد صدارة الترتيب العام لمصلحة بانيايا.

