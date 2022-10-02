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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
بطولة العالم للموتو جي بي

ميغيل أوليفيرا بطلاً لسباق جائزة تايلاند الكبرى

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توج البرتغالي ميغيل أوليفيرا سائق كيه.تي.إم بطلاً لسباق جائزة تايلاند الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الدراجات  النارية اليوم الأحد.

Reuters

كما قلّص الإيطالي فرانشيسكو بانيايا الفارق الذي يفصله عن متصدر الترتيب العام للبطولة الفرنسي فابيو كوارتارارو الذي أنهى السباق في المركز 17.

وعبر أوليفيرا خط النهاية في حلبة تشانغ الدولية متقدماً بفارق 0.730 ثانية على ثنائي فريق دوكاتي وهما جاك ميلر وبانيايا.  

وقال أوليفيرا الذي أثبت مهاراته في الأجواء الماطرة بالفوز بسباق إندونيسيا هذا الموسم أيضاً: "كان سباقاً طويلاً، لكن لا يمكن لي أن أشتكي، من البداية تذكرت سباق إندونيسيا".  

وبذل بانيايا جهداً كبيراً من أجل التفوق على يوهان زاركو متسابق براماك دوكاتي والحصول على المركز الثالث ليقلص الفارق الذي يفصله عن متصدر الترتيب العام كوارتارارو من 18 نقطة إلى نقطتين فقط.  

وقال بانيايا "أنا سعيد جداً، هذا يشبه الفوز بالنسبة لي، أود توجيه الشكر إلى جاك (ميلر) الذي أجرى معي حديثاً مشجعاً
 قبل السباق".  

وقدم كوارتارارو الذي انطلق من المركز الرابع أداء سيئاً في بداية السباق ليتراجع إلى المركز 17 في أول لفة قبل أن ينهي السباق خارج مراكز النقاط.
              

ميغيل أوليفيرا بطولة العالم للموتو جي بي فرانشيسكو بانيايا
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