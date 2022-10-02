ميغيل أوليفيرا بطلاً لسباق جائزة تايلاند الكبرى

كما قلّص الإيطالي فرانشيسكو بانيايا الفارق الذي يفصله عن متصدر الترتيب العام للبطولة الفرنسي فابيو كوارتارارو الذي أنهى السباق في المركز 17.



وعبر أوليفيرا خط النهاية في حلبة تشانغ الدولية متقدماً بفارق 0.730 ثانية على ثنائي فريق دوكاتي وهما جاك ميلر وبانيايا.



وقال أوليفيرا الذي أثبت مهاراته في الأجواء الماطرة بالفوز بسباق إندونيسيا هذا الموسم أيضاً: "كان سباقاً طويلاً، لكن لا يمكن لي أن أشتكي، من البداية تذكرت سباق إندونيسيا".



وبذل بانيايا جهداً كبيراً من أجل التفوق على يوهان زاركو متسابق براماك دوكاتي والحصول على المركز الثالث ليقلص الفارق الذي يفصله عن متصدر الترتيب العام كوارتارارو من 18 نقطة إلى نقطتين فقط.



وقال بانيايا "أنا سعيد جداً، هذا يشبه الفوز بالنسبة لي، أود توجيه الشكر إلى جاك (ميلر) الذي أجرى معي حديثاً مشجعاً

قبل السباق".



وقدم كوارتارارو الذي انطلق من المركز الرابع أداء سيئاً في بداية السباق ليتراجع إلى المركز 17 في أول لفة قبل أن ينهي السباق خارج مراكز النقاط.

