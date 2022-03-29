موتو جي بي: مارك ماركيز يغيب عن سباق الأرجنتين

وقال بيان الصانع الياباني "لن تمكن دراج فريق ريبسول هوندا من المشاركة في الجولة المقبلة من بطولة العالم لفئة موتو جي بي التي تقام نهاية الأسبوع الحالي في الأرجنتين، وذلك بهدف مواصلة عملية تعافيه".

وعادت مشكلة الازدواج في الرؤية لتعكّر على الدراج الإسباني مشواره بعد تعرضه لحادث خلال فترة الإحماء التي سبقت سباق موتو جي بي في جائزة إندونيسيا.

ونُقل ماركيز بعد الحادثة إلى المستشفى من أجل إجراء فحوص احترازية وتم استبعاده من المشاركة في السباق بعدما تبين إصابته بارتجاج في المخ.

وأفاد فريق هوندا في حينها أن ماركيز لم يتعرض لإصابات خطيرة، لكن هذا الحادث تسبب بحسب ما تبين في عودة المشكلة السابقة التي أبعدته عن المشاركة في آخر جولتين من موسم 2021 نتيجة تعرضه لارتجاج في حادث أثناء التمارين، وهو الذي عانى أصلاً من المشكلة ذاتها عام 2011 بعد حادث في فئة موتو 2.

وقبيل انطلاق الموسم الحالي الذي مرت عليه جولتان فقط، أمل بطل العالم ست مرات في فئة موتو جي بي أن يكون قد وصل "إلى نهاية النفق" المظلم، وذلك بعد إصابة أيضاً حرمته من خوض موسم 2020 بأكمله ومشاكل النظر التي عانى منها.

ويمني الإسباني النفس بأن يكون موسم 2022 بداية عودته الحقيقية إلى دائرة المنافسة على اللقب الذي اضطر للتنازل عنه في 2020 بعدما احتكره لأربعة مواسم متتالية، وذلك نتيجة تعرضه لحادث في السباق الافتتاحي على حلبة سبا البلجيكية ما أدى إلى كسر في ذراعه، وهو الأمر الذي فتح المجال أمام مواطنه جوان مير لإحراز اللقب.

وعاد ماركيز الى الحلبة اعتباراً من الجولة الثالثة للموسم الماضي وفاز بثلاثة سباقات، إلا أنه عانى من مشكلة ازدواج في الرؤية بعد سقوطه عن دراجته في نهاية تشرين الأول/أكتوبر أثناء خوضه لتمارين تحضيرية لجائزة ألغارفي الكبرى في البرتغال.

وفي السباق الافتتاحي للموسم الجديد، حل ماركيز خامساً، ثم حرم من خوض سباق إندونيسيا.

وتبين من الفحص الثاني الذي خضع له الدراج الإسباني الإثنين في برشلونة أن هناك "تحسناً مشجعاً جداً بعد حادثه في جائزة إندونيسيا الكبرى" وفق ما أفاد طبيبه سانشيز دالماو، مضيفاً "لم يكتمل تعافيه بعد، وعلى مارك ماركيس اتّباع نظام علاجي محافظ".