موتو جي بي: الغاء جائزة اليابان بسبب كورونا

وقالت "موتو جي بي" في بيان إن "استمرار جائحة كوفيد-19 وما ينتج عنها من تعقيدات في السفر وقيود لوجستية، يعني أنه لم يكن من الممكن تأكيد الحدث في هذا الوقت، وبالتالي لن يكون متواجداً على روزنامة 2021".

ويأتي إلغاء جائزة اليابان التي كانت مقررة في الخريف، رغم المضي قدماً في استضافة طوكيو لألعاب الأولمبية الصيفية المقررة بين 23 تموز/يوليو و8 آب/أغسطس المقبلين بعدما أرجئت من الصيف الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ونتيجة إلغاء السباق الياباني، تم نقل موعد جائزة الأميركيتين على حلبة أوستن الى الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، فيما باتت جائزة تايلاند في 17 منه.





