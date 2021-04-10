موتو جي بي: السماح لماركيث بـ"العودة إلى المنافسة"



سيعود بطل العالم ست مرات في سباقات موتو جي بي للدراجات النارية، الإسباني مارك ماركيث الغائب عن الحلبات منذ تموز/يوليو الماضي بسبب حادث أدى إلى كسر في ذراعه اليمنى، إلى المنافسات بعد أن حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي التابع لمستشفى "روبر إنترناشونال" كما أعلن فريقه هوندا ريبسول السبت.

واعتبر الجهاز الطبي بأن الوضع الصحي للدراج "مطمئن جدا" مشيرا إلى "تطورات واضحة في تمكين عظمة الذراع".

وكتب الدراج على صفحته على انستاغرام "موعدنا الأسبوع المقبل في بورتيماو" في البرتغال حيث تقام الجولة الثالثة من بطولة العالم في 18 نيسان/أبريل.

وأضاف "كانت الأشهر التسعة الماضية صعبة، مع أوقات ترافقت مع شكوك وصعود وهبوط. لكني الآن أستطيع ممارسة شغفي من جديد".

أما فريق ريبسول فأصدر بيانا أكد فيه بأن "ماركيث يستطيع العودة إلى المنافسة آخذين في عين الاعتبار الخطر المنطقي المرتبط بممارسته اختصاصه الرياضي".

وكان ماركيث عاود تمارينه منتصف أذار/مارس وأشار الياباني تيتسوهيرو كواتا الذي يشرف عليه في فريق هوندا، بأن الدراج الإسباني يهدف دائما إلى تحقيق الانتصارات في سباقات الجائزة الكبرى.

وتوج ماركيث بطلا للعالم عامي 2013 و2014 ثم من 2016 إلى 2019 تواليا، وقد تعرّض لكسر في ذراعه اليمنى تحديدا في 19 تموز/يوليو عام 2020 في جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة خيريث.

وافتتح الموسم الجديد من بطولة العالم للدراجات النارية بسباقين استضافتهما قطر على حلبة لوسيل في 28 آذار/مارس الماضي والرابع من نيسان/أبريل الحالي وشهدا فوز الإسباني مافريكس فينياليس والفرنسي فابيو كوارتارارو تواليا.