مارك ماركيز يحرز لقب جائزة تايلاند الكبرى

وحقق ماركيز (26 عاماً) لقبه السادس إجمالاً والرابع تواليا في الفئة الأولى، بحلوله في المركز الأول في السباق التايلاندي، ليرفع رصيده من الألقاب في الدراجات النارية إلى ثمانية (بينها لقب في كل من موتو 2 وموتو 3).

وأتى تتويج ماركيز مع تبقي أربعة مراحل حتى نهاية بطولة 2019.

وأنهى الإسباني السباق الأحد بزمن 39:36,223 دقيقة، متقدماً على الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) والإسباني مافريك فينياليس (ياماها)، ليحتفل بالوقوف على دراجته النارية حاملاً علما كتب عليه "بطل العالم".

وحسم ماركيز اللقب بنتيجة حلول منافسه المباشر في الترتيب العام، الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي)، في المركز الرابع.

وانطلق ماركيز من المركز الثالث، لكنه تمكن سريعا من التقدم إلى الثاني على حساب فينياليس، ليبدأ منافسة مثيرة مع الدراج الفرنسي (20 عاماً) يخوض موسمه الأول في الفئة الأولى. وتمكن كوارتارارو من الحفاظ على الصدارة في 25 من لفات السباق الـ26، قبل أن يتمكن ماركيز من انتزاع الصدارة والفوز في اللفة الأخيرة.

وبات ماركيز ثالثاً في ترتيب أكثر الدراجين تتويجاً في الفئة الأولى، بعد الإيطاليين جامكو أغوستيني (ثمانية ألقاب آخرها في العام 1975)، وفالنتينو روسي الذي أحرز آخر ألقابه السبعة في العام 2009.

