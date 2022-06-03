ماركيس يخضع لجراحة ناجحة ويغيب عن المنافسات

وسيبقى ماركيس في الولايات المتحدة لبضعة أيام قبل أن يعود إلى إسبانيا لمواصلة علاجه، حيث من المتوقع أن يغيب عن بقية موسم 2022.

وكسر الدراج الإسباني البالغ 29 عاماً ذراعه جراء تعرضه لحادث خلال سباق جائزة إسبانيا الكبرى عام 2020، ورغم عودته إلى الحلبات في نيسان/أبريل من العام الماضي وفوزه بثلاثة سباقات استمرّت معاناته مع الإصابة.

قال الطبيب خواكين سانشيس سوتيلو الذي أجرى الجراحة الخميس في عيادة مايو في مينيسوتا "استمرت العملية الجراحية حوالي ثلاث ساعات".

وتابع "على الرغم من تعقيد الإجراءات، كانت النتيجة النهائية مرضية".

