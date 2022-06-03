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دوري أبطال إفريقيا
بطولة العالم للموتو جي بي

ماركيز يخضع لجراحة ناجحة ويغيب عن المنافسات

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خضع الدراج الإسباني مارك ماركيز، بطل العالم ست مرات لموتو جي بي الدراجات النارية، لجراحة ناجحة في ذراعه اليمنى في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن أطباء الجمعة.

AFP

وسيبقى ماركيز في الولايات المتحدة لبضعة أيام قبل أن يعود إلى إسبانيا لمواصلة علاجه، حيث من المتوقع أن يغيب عن بقية موسم 2022.

وكسر الدراج الإسباني البالغ 29 عاماً ذراعه جراء تعرضه لحادث خلال سباق جائزة إسبانيا الكبرى عام 2020، ورغم عودته إلى الحلبات في نيسان/أبريل من العام الماضي وفوزه بثلاثة سباقات استمرّت معاناته مع الإصابة.

قال الطبيب خواكين سانشيس سوتيلو الذي أجرى الجراحة الخميس في عيادة مايو في مينيسوتا "استمرت العملية الجراحية حوالي ثلاث ساعات".

وتابع "على الرغم من تعقيد الإجراءات، كانت النتيجة النهائية مرضية".
 

مارك ماركيز بطولة العالم للموتو جي بي
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