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دوري أبطال أوروبا
بطولة العالم للموتو جي بي

فينياليس يتفوق على الجميع في تجارب جائزة النمسا

سيكون الإسباني مافريك  فينياليس متسابق ياماها أول المنطلقين في سباق جائزة النمسا الكبرى للدراجات النارية على حلبة رد بول غدا الأحد بعد تفوقه اليوم السبت على جميع منافسيه في التجارب التأهيلية الرسمية للسباق.

AFP

وفي منافسة قوية تفوق فينياليس على جاك ميلر متسابق فريق براماك دوكاتي ليضمن الانطلاق من المركز الأول للمرة الأولى منذ جائزة أستراليا الكبرى في العام الماضي.  

وسجل فينياليس دقيقة واحدة و23.450 ثانية متفوقاً بفارق 0.068 ثانية على ميلر في حين احتل متصدر الترتيب العام الفرنسي فابيو كوارتارارو سائق بتروناس ياماها المركز الثالث لينطلق من الخط الأول إلى جانب بينياليس وميلر.  

وسينطلق الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو من المركز الرابع بعد أن أعلن وكيل أعماله قبل الجولة أنه لن يستمر مع فريقه الحالي دوكاتي في العام المقبل.  

وسجل بول إسبارجارو سائق كيه.تي.إم ريسنج خامس أسرع زمن في الجولة.  

مافريك فينياليس بطولة العالم للموتو جي بي فابيو كوارتارارو
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