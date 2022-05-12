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دوري أبطال أفريقيا
بطولة العالم للموتو جي بي

سوزوكي يؤكد رغبته بالرحيل عن موتو جي بي نهاية 2022

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أكّد الصانع الياباني سوزوكي الخميس رغبته بمغادرة بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي نهاية عام 2022 وبدء محادثات مع "دورنا" الشركة المروجة للفئة الأولى لفسخ العقد.

Reuters


وأفاد سوزوكي في بيان "دخلت شركة سوزوكي في محادثات مع دورنا تتعلق بشأن احتمال إنهاء مشاركتها في موتو جي بي نهاية عام 2022".

وتابع "لسوء الحظ، فإن الوضع الاقتصادي الحالي والحاجة إلى تركيز جهوده على التغييرات الكبيرة التي يواجهها عالم السيارات في هذه السنوات، يجبران سوزوكي على تغيير التكاليف والموارد البشرية لتطوير تقنيات جديدة".

وحذّرت الشركة المروجة لبطولة العالم للدراجات النارية مطلع الشهر الحالي الصانع الياباني من مخاطر اتخاذ قرار أحادي بشأن مغادرة البطولة نهاية الموسم الحالي، في حين أن العقد الذي يربطه بالبطولة يمتد حتى عام 2026.

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