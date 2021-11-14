روسي عاشراً في آخر سباقاته وغاردنر بطلاً لموتو 2

وأكمل الإسباني خورخي مارتن (دوكاتي-براماك) والأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) منصة التتويج في سباق الجائزة الكبرى الثامن عشر لهذا الموسم، بينما حلّ الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) الذي سبق وتوّج بطلاً للعالم أمام بانيانا، في المركز الخامس.

وهذا هو السباق الرابع هذا الموسم الذي يفوز به بانيانا، السائق الذي تدرّب في أكاديمية "في آر 46" التي أنشأها روسي.

وبالتالي، أنهى وصيف بطل العالم البالغ 24 عاماً، موسمه في المركز الثاني بفارق 26 نقطة خلف كوارتارارو (22 عاماً).

وبعد رفع العلم المرقّط من قبل أسطورة كرة القدم البرازيلية السابق رونالدو، توقف السائقون لتكريم روسي للمرة الأخيرة، حيث أطلقت الألعاب النارية أمام المدرجات الممتلئة بأكثر من 76 ألف متفرج.

من جهة ثانية، تُوج الأسترالي ريمي غاردنر (كاليكس) بطلاً للعالم في فئة موتو 2 الأحد، رغم احتلاله المركز العاشر في سباق جائزة فالنسيا الكبرى الذي أحرزه زميله ووصيفه راوول فرنانديس.

وعلى غرار والده واين غاردنر الذي ظفر ببطولة العالم في الدرجة الأولى عام 1987، "بات الحلم حقيقة" بالنسبة لريمي البالغ 23 عاماً.

وأنهى غاردنر الموسم متصدراً بفارق أربع نقاط فقط عن فرنانديس (21 عاماً) الذي أحرز سباقه الثامن الموسم الحالي.

وبالتالي، فإن غاردنر وفرنانديس اللذان تزاملا في الفريق هذا الموسم، سينتقلان إلى فئة موتو جي بي العام المقبل مع فريق "كا تي أم-تيك 3".

