جائزة تشيكيا الكبرى: الجنوب أفريقي بيندر يحرز باكورة انتصاراته

وهو الفوز الأول لبيندر في سباقه الرسمي الثالث والأول لفريقه منذ استحداثه عام 2017 وقد تقدم على الإيطالي فرانكو موربيديلي (ياماها) والفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي).

وكان بيندر توج بطلاً لفئة "موتو 3" عام 2016 وحل وصيفاً لفئة "موتو 2" عام 2019.

في المقابل، حل الفرنسي فرانسوا كوارتارارو الفائز بالجولتين الأولين ومتصدر ترتيب بطولة العالم في المركز السابع لكنه وسع الفارق عن منافسه المباشر الإسباني مافريك فيناليس (ياماها) الذي حل في المركز الرابع عشر اليوم.

واستمر غياب حامل اللقب الإسباني مارك ماركيز (هوندا) بعد خضوعه لعملية جراحية جديدة في كتفه الاثنين الماضي كما حال الايطالي فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي) الذي سقط في التجارب الحرة الجمعة وخضع لعملية جراحية في قصبة الساق.



ترتيب السائقين الخمسة الأوائل:

1- الجنوب أفريقي براد بيندر (كاي تي ام) 41:38,764 دقيقة

2- الإيطالي فرانكو موربيديلي (ياماها) بفارق 5,266 ثانية

3- الفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي) بفارق 6,470 ث

4- الإسباني اليكس رينس (سوزوكي) بفارق 6,609 ث

5- الإيطالي فالنتيمو روسي (ياماها) بفارق 7,517 ث





ترتيب بطولة العالم:

1- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها): 59 نقطة

2- الإسباني مافريك فينياليس (ياماها): 42

3- الايطالي فرانكو موربيديلي (ياماها): 31

4- الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي): 31

- الجنوب أفريقي براد بيندر (كاي تي ام): 28



وحقق الإيطالي إينيا باستيانيني (كاليكس) فوزه الثاني توالياً باحتلاله المركز الأول لفئة "موتو 2".

وانتزع باستيانيني بالتالي صدارة ترتيب بطولة العالم بفارق 15 نقطة عن منافسه المباشر ومواطنه لوكا ماريني الذي حل رابعاً، في حين جاء الياباني تياتسوتا ناغاشيما المتصدر السابق في المركز الحادي عشر.

وحل ثانياً البريطاني سام لوز (كاليكس) الذي انطلق من المركز الأول، ثم الأميركي جون روبرتس (كاليكس) في المركز الثالث.

وانطلق الدراج الإيطالي من المركز الثالث لكنه انتزع الصدارة في اللفة الأولى وقال في هذا الصدد "كانت انطلاقتي رائعة. نجحت في انتزاع المركز الأول في اللفة الأولى وهاجمت قدر المستطاع".

وعن الضغط الذي مارسه عليه البريطاني سام لوز في أواخر السباق قال "بذلت قصارى جهدي لكي أحافظ على مسافة صغيرة بيني وبينه في اللفات الخمس الأخيرة".



ترتيب السائقين الخمسة الأوائل:

1- الإيطالي اينيا باستيانيني (كاليكس) 39.13.926 دقيقة

2- البريطاني سام لوز(كاليكس) بفارق 0.423 في الثانية

3- الأميركي جو روبرتس (كاليكس) بفارق 5.948 ثانية

4- الإيطالي لوكا ماريني (كاليكس) بفارق 8.797 ثانية

5- الإسباني اوغوستو فرنانديز (كاليكس) بفارق 9.392 ثانية



ترتيب بطولة العالم:

1- باستانيني 73 نقطة

2- ماريني 58

3- ناغاشيما 55

4- لوز 46

5- الاسباني ارون كانيه 36



وفاز الإيطالي دينيس فوجيا (هوندا) بالمركز الأول لفئة "موتو 3".

وانتزع فوجيا المركز الأول للسباق في اللفة السادسة من أصل 18 واجتاز خط النهاية متقدماً على الإسباني ألبير أريناس (كاي تي ام) والياباني اي اوغورا (هوندا).

وفوجيا (19 عاماً) هو خريج أكاديمية (في ار 46) التابعة للدراج الإيطالي الاسطوري فالنتينو روسي.

وبهذه النتيجة وسع اريناس صدارته للترتيب العام بفارق 18 نقطة عن اوغورا.

أما الياباني الآخر تاتسوكي سوزوكي (هوندا) الفائز بالجولة الماضية والمنطلق من المركز الأول ثلاث مرات هذا الموسم، فسقط خلال السباق وتراجع إلى المركز الرابع في الترتيب العام.

ويخوض الدراجون السباقين المقبلين على حلبة واحدة هي ريد بول رينغ في سبيرلبرغ النمسوية في 16 و23 آب/أغسطس.



ترتيب الخمسة الاوائل:

1- الإيطالي دينيس فوجيا (هوندا) 39.06.370 دقيقة

2- الإسباني ألبرت اريناس (كاي تي ام) بفارق 0.205 في الثانية

3- الياباني او اوغورا (هوندا) بفارق 0.251 في الثانية

4- الإيطالي نيكولو ـنطونيلي (هوندا) بفارق 0.381 في الثانية

5- البريطاني جون ماكفي (هوندا) بفارق 0.509في الثانية



-ترتيب بطولة العالم:

1- الإسباني البرت اريناس 70 نقطة

2- الياباني اي اوغورا 52

3- البريطاني جون ماكفي 51

4- الياباني تاتسوكي سوزوكي 44

5- الإسباني راوول فرنانديز 36

