جائزة الأميركيتين الكبرى: رينس يفوز مستفيدًا من سقوط بانيايا

استفاد رينس من سقوط بانيايا المتصدر لينهي صيامًا طويلا لهوندا عن الانتصارات.

حلّ الإيطالي لوكا ماريني (دوكاتي) ثانيًا والفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) ثالثًا.

فاز بانيايا بسباق السرعة السبت لكنه غادر الحلبة الأحد من دون نقاط ليعزز مواطنه ماركو بيزيكي الذي حلّ في المركز السادس صدارته لترتيب السائقين.

وتقدم رينس، الفائز مع سوزوكي على الحلبة في عام 2019، الى المركز الاول قبل منتصف السباق المؤلف من 20 لفة عندما انزلقت دراجة بانيايا خارج الحلبة.

استفاد رينس من الحادثة وحافظ على رباطة جأشه ليحقق انتصاره السادس في الفئة الأولى.

قال بعد الفوز "كنت أحاول دفع "بيكو" (بانيايا)... لذلك أنا سعيد جدًا وفخور جدًا بالفريق".



- ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة الأميركيتين الكبرى:

1. الإسباني أليكس رينس (هوندا) 41:14.6490 دقيقة

2. الإيطالي لوكا ماريني (دوكاتي) بفارق 3.498 ثوان

3. الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) بفارق 4.936 ث

4. الإسباني مافيريك فينياليس (أبريليا) بفارق 8.318 ث

5. البرتغالي ميغيل أوليفيرا (أبريليا) بفارق 9.989 ث



- ترتيب الخمسة الأوائل في بطولة السائقين:

1. الإيطالي ماركو بيزيكي (دوكاتي) 64 نقطة

2. الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 53

3. الإسباني أليكس رينس (هوندا) 47

4. الإسباني مافيريك فينياليس (أبريليا) 45

5. الفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي) 44

