جائزة إيطاليا الكبرى: بانيايا يفوز وكوارتارارو يعزز صدارته

انطلق بانيايا من المركز الخامس قبل أن ينهي السباق في الصدارة أمام كوارتارارو حامل اللقب، أمام جماهيره على حلبة موغيلو محققًا فوزه الثاني هذا الموسم.

وانتزع الإيطالي الصدارة في منتصف السباق ولم يخسرها أبدًا، متقدمًا بفارق أكثر من نصف ثانية عن الفرنسي.

أما بانيايا فبات يتخلف بفارق 41 نقطة عن كوارتارارو الذي اعتبر أن سباق الاحد هو "الافضل في مسيرتي" بعد أن انطلق من المركز السادس قبل أن ينهيه ثانيًا.

وحل الإسباني مارك ماركيز، بطل العالم ست مرات، في المركز العاشر في آخر سباق له قبل الخضوع لعملية جراحية لحل مشاكل في ذراعه الأيمن بعد تعرضه لكسر منذ قرابة العامين.



-ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة إيطاليا الكبرى:

1- الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 41:18.9230 دقيقة

2- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) بفارق 0.635 ث

3- الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) بفارق 1.983 ث

4- الفرنسي جوهان زاركو (دوكاتي) بفارق 2.590 ث

5- الإيطالي ماركو بيتسيكي (دوكاتي) بفارق 3.067 ث



- ترتيب الخمسة الأوائل في بطولة العالم في موتو جي بي:

1- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 122 نقطة

2- الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) 114

3- الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي-غريزيني) 94

4- الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 81

5- الفرنسي جوهان زاركو (دوكاتي) 75



