جائزة أستراليا: فوز خامس توالياً لماركيز

وشهدت المرحلة الأسترالية، وهي الثامنة عشرة من أصل 20، تتويج الإيطالي لورنتسو دالا بورتا في الفئة الثالثة "موتو 3"، بينما سيكون على الشقيق الأصغر لمارك ماركيز، أليكس، الانتظار لحسم لقب "موتو 2".

واستغل مارك ماركيز على أكمل وجه سقوط منافسه ومواطنه مافريك فينياليس دراج ياماها في اللفة الأخيرة للسباق الذي أقيم على حلبة جزيرة فيليب آيلاند. وهيمن فينياليس على مجريات السباق وتصدره لمراحل عدة، قبل أن يبدأ دراج هوندا الضغط عليه في الأجزاء الأخيرة ويتجاوزه.

وحاول فينياليس استعادة الصدارة، لكنه ضغط أكثر مما يجب، ما أفقده السيطرة على دراجته عند أحد المنعطفات، ليهدي ماركيز فوزه الخامس تواليا والحادي عشر في بطولة العام الحالي.

وحل ثانيا البريطاني كال كروتشلو (هوندا) بعد عام من تعرضه لإصابات قوية على الحلبة الأسترالية، أمام صاحب الأرض جاك ميلر (دوكاتي).

الى ذلك، خاض السائق الأسطوري الإيطالي فالنتينو روسي سباقه الـ400 ضمن منافسات الجائزة الكبرى، واكتفى بالحلول في المركز الثامن.

وقال ماركيز إن فوزه كان "مذهلا لأننا لم نكن الأسرع على الحلبة اليوم"، مضيفا "مافريك كان الأسرع لكنني كنت أتحين الفرصة... وقمت بحركة قوية لتجاوزه، وكانت تلك الفرصة الوحيدة التي أتيحت لي".

وبات الإسباني أفضل دراج في تاريخ هوندا، بتحقيقه الأحد فوزه الـ55.

وقال تعليقا على هذا الأمر "هوندا أكبر صانع في العالم، لذا أنا سعيد وأستمتع بهذا الحلم"، بعد سباق أنهاه بفارق 11,413 ثانية عن الثاني.

ماركيز بطل في الانتظار

وفي فئة موتو 2، سيكون على أليكس ماركيز الانتظار حتى المرحلة التي تستضيفها ماليزيا في نهاية الأسبوع المقبل، لمحاولة حسم اللقب لصالحه، بعدما فشل في إحراز ما يكفي من النقاط على الحلبة الأسترالية اليوم.

وجاء الفوز في أستراليا من نصيب الجنوب إفريقي براد بايندر (كاي تي أم) أمام الإسباني خورخي مارتن (كاي تي أم) والسويسري توماس لوثي (كاليكس)، بينما اكتفى ماركيز بالحلول في المركز الثامن.

ويتصدر ماركيز الترتيب العام مع 242 نقطة، بفارق 28 نقطة عن لوثي، مع تبقي مرحلتين فقط على نهاية الموسم (ماليزيا وفالنسيا الإسبانية).

دالا بورتا يحسم لقب موتو 3

وفي فئة موتو 3، حسم دالا بورتا (هوندا) اللقب لصالحه، بفوزه في السباق الأسترالي وتعزيز صدارته للترتيب العام.

وهو الفوز الرابع لدالا بورتا (22 عاما) في سباق لفئة موتو 3 والثالث هذا العام، وهو تقدم في أستراليا على الإسباني ماركوس راميريز (هوندا) بفارق 0,077 ثانية، والإسباني ألبرت أريناس (كاي تي أم) بفارق 0,088 ثانية.

وتمكن الإيطالي من حسم اللقب مستفيدا من سقوط منافسه المباشر في البطولة، الإسباني آرون كانيت (كاي تي أم)، في المراحل الأولى.

وقال دالا بورتا "هذا شعور لا يصدق. رأيت آرون يسقط وقلت إن علي الفوز بالسباق. الفوز بلقب بطولة العالم أمر مذهل"، موجها فوزه الى جدته التي توفيت قبل فترة وجيزة.