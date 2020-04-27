تفاؤل بعودة هدير الموتو جي بي

وجاء كلام ايزبيليتا في حديث لشبكة "بي تي" الرياضية البريطانية ونشرتها مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بموتو جي بي وقال "الأمر الاكثر تفاؤلاً هو بدء الموسم في نهاية تموز/يوليو. في الوقت الحالي نحن متفائلون بإمكانية تنظيم موسم من تموز/يوليو الى تشرين الثاني/نوفمبر".

لكنه أكد بان الامور مرتبطة بعاملين هما موافقة الدول على اقامة سباقات الجائزة الكبرى وامكانية السفر من دولة الى اخرى في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

واوضح الى وجود خيار "بدء الموسم ايضا في أيلول/سبتمبر، أو إقامة الموسم بأكمله في نهاية العام" مشيراً إلى أن "السيناريو الاقرب الى الواقع هو اقامة السباقات من دون جمهور لأن الأهم في النهاية هو إقامة السباقات وبثها على الشاشة".

وكشف المسؤول عن إمكانية خوض سباقين على حلبة واحدة قبل التوجه إلى حلبة أخرى".

وختم "نعمل مع الفرق على تحديد عدد اقصى من الاشخاص يمكن ان يتواجدوا في الحظيرة بحوالي 1300 شخص من أجل أن نتمكن من إجراء الفحوصات بطريقة شاملة".

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة في الثامن من آذار/مارس بجائزة قطر الكبرى، لكن حلبة لوسيل احتضنت فقط سباقي فئتي موتو 2 وموتو 3 بعدما قرر الاتحاد الدولي للدراجات النارية إلغاء سباق الفئة الأولى بسبب فيروس "كوفيد-19" والقيود التي كان قد بدأ بفرضها في حينه على حركة السفر.

