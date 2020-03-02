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دوري أبطال أوروبا
بطولة العالم للموتو جي بي

تأجيل سباق جائزة تايلاند الكبرى للدراجات النارية

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تايلند تؤجل سباق الجائزة الكبرى على حلبة بوريرام في 22 الحالي بسبب فيروس كورونا.

AFP

بعد أقل من 24 ساعة على إلغاء سباق موتو جي بي في جائزة قطر الكبرى للدرجات النارية، المرحلة الأولى من بطولة العالم، أكد نائب رئيس حكومة تايلاند انوتين شارنفيراكول لوكالة "فرانس برس"، تأجيلتايلا سباق الجائزة الكبرى في تايلاند على حلبة بوريرام في 22 الحالي.

وقال شارنفيراكول وزير الصحة التايلاندي والذي يرأس أيضا اللجنة المنظمة لسباق جائزة تايلاند الكبرى لوكالة فرانس برس" "لا أقول بأن السباق ألغي، كل ما أقوله بأنه تم تأجيله حتى يسمح لنا الوقت بإقامته".
وأضاف "تم التأجيل بسبب فيروس كورونا. كان يتعين علينا تأجيله حتى إشعار آخر. اتخذ القرار لما فيه مصلحة البلاد والمشاركين".

وكان الاتحاد الدولي للدراجات، أعلن مساء الأحد الغاء سباق مو تو جي بي في سباق جائزة قطر الكبرى المقرر الأحد المقبل، في حين أبقي على إقامة سباقي موتو 2 وموتو 3 في موعدهما على حلبة لوسيل كما هو مقرر، لأن الدراجين والفرق موجودون في قطر منذ الأسبوع الماضي من أجل إجراء التجارب.
 

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