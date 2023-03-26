بانيايا يتوّج بجائزة البرتغال الكبرى

الإسباني مارك ماركيث الذي انطلق من المركز الأول، فشل في الحفاظ على صدارته إثر خروجه بعد لفتين على الانطلاقة بسبب تعرضه لحادث، ليستغل فرانشيسكو بانيايا ذلك وينقض على المركز الأول الذي بقي بحوزته حتى النهاية، متفوقاً على الإسباني مافريك فيناليس الذي أنهى السباق في المركز الثاني، فيما جاء الإيطالي ماركو بيزيكي في المركز الثالث.

واستهل الإسباني بيدرو أكوستا موسمه الجديد في بطولة العالم للموتو 2 بفوزه بسباق الجولة الأولى في جائزة البرتغال الكبرى.

وبعد منافسة شرسة مع مواطنه آرون كانيت في اللَفتين الأخيرتين تمكن أكوستا من حسم المركز الأول لصالحه محققا الانتصار الرابع في مسيرته ضمن فئة الموتو 2 التي بدأ المنافسة فيها في الموسم الماضي، وحل كانيت في المركز الثاني فيما جاء الإيطالي توني أربولينو في المركز الثالث.

وفاز الإسباني دانييل هولغادو بسباق الموتو 3. هولغادو دراج فريق ريد بول والذي يبلغ سبعة عشر عاما تمكن من تسجيل الانتصار الأول في مسيرته ضمن بطولة العالم منهيا السباق في أربع وثلاثين دقيقة وسبع وعشرين ثانية وواحد وستين جزءا وستمئة وعشرة أجزاء من الثانية، متفوقا بفارق ضئيل على مواطنه دافيد مونوز الذي حل ثانيا فيما آل المركز الثالث للبرازيلي ديوغو موريرا.

