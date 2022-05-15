باستيانيني يحرز لقب جائزة فرنسا الكبرى

أحرز الايطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي-غريزيني) المركز الأول في سباق جائزة فرنسا الكبرى الأحد، المرحلة السابعة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، محققًا انتصاره الثالث هذا الموسم.

وتقدّم باستيانيني بفارق 2.718 ثانيتين عن الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي)، فيما حلّ الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) ثالثاً.

وتجاوز باستيانيني مواطنه فرانتشيسكو بانيايا في اللفات الاخيرة عندما ارتكب سائق دوكاتي خطأ، ليقع الأخير مجدداً في فخ الأخطاء عندما سقط عن دراجته بينما كان يحاول الرد في اللفة العشرين.

وفي إحدى مراحل السباق جمعت معركة المركز الأول ثلاثة دراجين، لكن الإسباني جوان مير على متن سوزوكي خرج عن الحلبة في اللفة الثالثة عشرة، وتمكن من العودة إلى المسار التسابقي على الإسفلت قبل أن يسقط مجددًا.

قال باستيانيني بعد الفوز "أنا سعيد بهذا السباق لأن الفوز كان غير متوقع. خلال السباق رأيت أن ايقاعي كان جيدًا".

في المقابل، حافظ الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) الذي حلّ رابعاً، على صدارة ترتيب السائقين، إلا أنها تقلصت الى أربع نقاط أمام إسبارغارو وثماني أمام باستيانيني.

قال إسبارغارو "كنت أعرف أن فابيو خلفي وكنت أدرك انه من الصعب عليه تجاوزني"، مضيفاً "السباق كان عبارة عن عدم ارتكاب الأخطاء".

وتابع "كان سباقاً صعباً، الاصعب هذا الموسم حتّى الآن".

ووصل صاحب الارض جوهان زاركو (دوكاتي-براماك) في المركز الخامس بعدما انطلق تاسعاً ونجح في طريقه إلى هذا الانجاز في تجاوز بطل العالم الاسباني مارك ماركيس بدعم من الجماهير الفرنسية.

ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة فرنسا الكبرى:



1- الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي-غريزيني) 41:34.6130 د.

2- الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) بفارق 2.718 ث

3- الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) بفارق 4.182 ث

4- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) بفارق 4.288 ث

5- الفرنسي جوهان زاركو (براماك) بفارق 11.139 ث