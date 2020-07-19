الفرنسي فابيو كوارتارارو يفوز بجائزة إسبانيا

وكان حامل اللقب الإسباني مارك ماركيث خرج قبل 4 لفات من النهاية بسبب حادث أليم تعرض له.

وبات كوارتارارو أول فرنسي يحقق فوزاً في جائزة كبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية لفئة "موتو جي بي" منذ العام 1999.

وتقدم دراج ياماها البالغ من العمر 21 عاماً، والذي انطلق من المركز الأول، على الإسباني مافريك فينياليس (ياماها) في السباق الذي أقيم على حلبة خيريز، وشهد خروج بطل العالم ست مرات الإسباني مارك ماركيث (هوندا) في اللفة العشرين.

وحقق كوارتارارو بذلك أول فوز له في مسيرته، وذلك في السباق الأول الذي يقام ضمن منافسات "موتو جي بي" هذا الموسم. وكان من المقرر أن تنطلق بطولة العالم في آذار/مارس على حلبة لوسيل، لكن فيروس كورونا المستجد حال دون إقامة منافسات الفئة الأولى، وتم الاكتفاء بإقامة الفئة الثانية "موتو 2" والثالثة "موتو 3".

وقال كوارتارارو "يا الهي، هذه أفضل لحظة في حياتي"، بعدما أصبح أول دراج فرنسي يفوز في سباق منذ مواطنه ريجيس لاكوني قبل 21 عاماً.