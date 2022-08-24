السماح للإسباني ماركيز بمعاودة التمارين

وقال الفريق في بيان إن الإسباني البالغ 29 عاماً "اجتاز فحصاً طبياً جديداً" في عيادة مايو في العاصمة مدريد ويمكنه "بدء التدريب على دراجة نارية لتقييم حالة ذراعه اليمنى" بعد 10 أسابيع من خضوعه لجراحة.

وضمن السياق ذاته، أعلن طبيب الدراج الإسباني، الدكتور خواكين سانشيس سوتيلو أن "مارك ماركيز استعاد القدرة على الحركة وتعافى بشكل جيد على المستوى العضلي"، مشيراً أيضاً إلى أن تماسك عظام الدراج "اكتمل".

وأعلن سانشيس عن خضوع ماركيز للجراحة الأخيرة والرابعة على هامش سباق جائزة إيطاليا الكبرى في أيار/مايو جراء معاناته من كسر في ذراعه بعد سقطة تعرض لها خلال جائزة إسبانيا الكبرى في تموز/يوليو 2020، علماً انه عاد للمشاركة في سباقات الفئة الملكة في نيسان/أبريل العام الماضي وفاز بثلاثة منها.

وغاب ماركيز عن معظم منافسات بطولة العالم للدراجات النارية عام 2020 بسبب هذه الإصابة التي دفعته لإجراء ثلاث عمليات جراحية.