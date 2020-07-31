إلغاء ثلاثة سباقات في بطولة العالم للدراجات النارية

وتأخر انطلاق الموسم حتى 19 الشهر الحالي حيث استضافت حلبة خيريز سباقين على التوالي وفاز بهما في الفئة الكبرى الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها).

وبعد إرجاء سباقات عدة إلى مواعيد متأخرة من الموسم، اتخذ الاتحاد الدولي للدراجات الجمعة قرار إلغاء سباقات تايلاند والأرجنتين وماليزيا التي أرجئت سابقاً إلى موعد لم يحدد.

إلى ذلك، قرّر "فيم" إضافة سباق أوروبي آخر لم يحدد مكانه، لكنه سيكون في ختام الموسم بين 20 و22 تشرين الثاني/نوفمبر، لتضمن الروزنامة بالمجمل 15 سباقاً عوضاً عن 20 بحسب ما أفاد الاتحاد الدولي.

