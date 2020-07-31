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دوري أبطال أوروبا
بطولة العالم للموتو جي بي

إلغاء ثلاثة سباقات في بطولة العالم للدراجات النارية

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أعلن الاتحاد الدولي للدراجات النارية الجمعة إلغاء ثلاثة سباقات من روزنامة  2020التي تأثرت كثيراً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مع إضافة سباق أوروبي آخر يقام في تشرين الثاني/نوفمبر.

AFP

وتأخر انطلاق الموسم حتى 19 الشهر الحالي حيث استضافت حلبة خيريز سباقين على التوالي وفاز بهما في الفئة الكبرى الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها).

وبعد إرجاء سباقات عدة إلى مواعيد متأخرة من الموسم، اتخذ الاتحاد الدولي للدراجات الجمعة قرار إلغاء سباقات تايلاند والأرجنتين وماليزيا التي أرجئت سابقاً إلى موعد لم يحدد.

إلى ذلك، قرّر "فيم" إضافة سباق أوروبي آخر لم يحدد مكانه، لكنه سيكون في ختام الموسم بين 20 و22 تشرين الثاني/نوفمبر، لتضمن الروزنامة بالمجمل 15 سباقاً عوضاً عن 20 بحسب ما أفاد الاتحاد الدولي.
 

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