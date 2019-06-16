رالي سردينيا: تاناك ينتزع صدراة بطولة العالم

واستغل سوردو عطلاً ميكانيكياً في سيارة منافسه الإستوني في المرحلة الخاصة الأخيرة.

وحل الفنلندي تيمو سونينن (فورد فييستا) ثانيا بفارق 13,7 ثوانٍ خلف الفائز، والنروجي أندرياس ميكلسن (هيونداي) ثالثا بفارق 32,6 ثوانٍ.

وقال سوردو "إنه أمر مذهل! لا كلمات لوصف هذا الفوز. رغم خطأ (العطل الميكانيكي) تاناك، فالفوز رائع. (أنا) آسف لأوت"، علما بأن الإسباني أحرز الفوز الثاني في مسيرته، والأول منذ 2013.

وانتزع تاناك المركز الأول في الترتيب العام برصيد بفارق أربع نقاط أمام بطل الأعوام الستة الماضية الفرنسي سيباستيان أوجييه الذي فشل في التواجد بين المراكز التي أصحابها نقاطا لكنه كسب 4 نقاط في مرحلة "باور ستايدج" بحلوله ثانيا أمام البلجيكي أوليفييه نوفيل صاحب المركز السادس في مرحلة اليوم، والذي نال 3 نقاط في مرحلة "باور ستايدج".



ترتيب الخمسة الأوائل في رالي سردينيا:

1- الإسباني داني سوردو (هيونداي) 3:32.27,2 ساعات

2- الفنلندي تيمو سونينن (فورد فييستا) بفارق 13,7 ثانية

3- النروجي أندرياس ميكلسن (هيونداي) بفارق 32,6 ث

4- البريطاني إلفين إيفانز (فورد فييستا) بفارق 33,5 ثانية

5- الإستوني أوت تاناك (تويوتا ياريس) بفارق 1:30,1 دقيقة



ترتيب بطولة العالم بعد المرحلة الثامنة:

1- الإستوني أوت تاناك (تويوتا) 150 نقطة

2- الفرنسي سيباستيان أوجييه (سيتروين) 146

3- البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) 143

4- البريطاني إلفين إيفانز (أم-سبورت فورد) 78

5- الفنلندي تيمو سونينن (فورد فييستا) 62



ترتيب الصانعين

1- هيونداي 242

2- تويوتا 198

3- سيتروين 170

4- أم سبورت فورد 152