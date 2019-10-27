أوت تاناك ينتزع لقب بطولة العالم للراليات من أوجييه

ومع انتهاء المرحلة الثالثة عشرة من البطولة وتبقي مرحلة وحيدة في أستراليا، عزّز تاناك صدارته للترتيب العام بفوزه في المرحلة الخاصة ("باور ستايدج") وحلوله ثانياً في كاتالونيا خلف البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي)، مقابل اكتفاء أوجييه على متن سيتروين بالمركز الثامن.

ووسع تاناك الفارق مع نوفيل في الترتيب العام إلى 36 نقطة وحسم اللقب، ليصبح بالتالي أول سائق غير فرنسي يتوّج بطلاً للعالم منذ العام 2003، بعد هيمنة سيباستيان لوب على لقب البطولة بين 2004 و2012، يليه أوجييه بالتتويج بطلاً بين العامين 2013 و2018.

وقال الأستوني بعد الرالي "هذا شعور جيدّ! من الصعب أن أقول فعلاً ما أشعر به بالتحديد. الضغط التي خضعت له كان لا يمكن تخيله".

وتابع "كان هذا هدف حياتي".

وحل ثالثاً في رالي كاتالونيا، الإسباني داني سوردو (هيونداي) أمام زميله الفرنسي لوب، ما أتاح للصانع الكوري الجنوبي تعزيز صدارته للترتيب العام بفارق 18 نقطة عن تويوتا قبل المرحلة الختامية للبطولة.