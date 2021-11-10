6 منتخبات آسيوية وإفريقية تتنافس على تأشيرة التأهل لبطولة العالم للبادل من قبل beIN SPORTS November 10, 2021 17:10 3:04 دقيقة قبل أيام فقط من انطلاق بطولة العالم للبادل بقطر تحتضن دبي التصفيات الآسيوية الإفريقية للبطولة العالمية بمشاركة ستة منتخبات. تقارير إخبارية بطولة العالم للبادل بطولة العالم للبادل – قطر 2020 -آخر الفيديوهات 4:00 دقيقة برشلونة يواصل تألّقه في دوري أبطال أوروبا للسيدات 0:33 دقيقة المنتخب الأردني يتغلّب ودياً على كوسوفو 1:12 دقيقة جنوى يقدّم مدربه الجديد شيفتشينكو لوسائل الإعلام 0:42 دقيقة إيدي هاو يعد ببذل كل ما في وسعه لإنقاذ نيوكاسل 0:33 دقيقة جيرارد مرشّح بارز لتدريب أستون فيلا 2:56 دقيقة المنتخب العماني على أهبة الاستعداد لملاقاة الصين 0:40 دقيقة ألكاراث يواصل تألّقه الملفت 0:54 دقيقة الإصابة تحرم منتخب البرتغال من جهود برناردو سيلفا 0:34 دقيقة الثقة تغمر مدرب السعودية رونار قبل مواجهة أستراليا 3:04 دقيقة 6 منتخبات آسيوية وإفريقية تتنافس على تأشيرة التأهل