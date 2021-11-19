سيدات إسبانيا فرضن سيطرة مطلقة على الفرنسيات حيث لم يخسرن أي مجموعة وأتت تفاصيل المباريات الثلاث بفوز الإسبانيات بمجموعتين دون مقابل ليضربن موعداً مع سيدات المنتخب الأرجنتيني الذي حسم المواجهة أمام نظيره الإيطالي بثلاث مباريات دون مقابل.

