سيدات إسبانيا فرضن سيطرة مطلقة على الفرنسيات حيث لم يخسرن أي مجموعة وأتت تفاصيل المباريات الثلاث بفوز الإسبانيات بمجموعتين دون مقابل ليضربن موعداً مع سيدات المنتخب الأرجنتيني الذي حسم المواجهة أمام نظيره الإيطالي بثلاث مباريات دون مقابل.
سيدات إسبانيا في نهائي بطولة العالم للبادل بجدارة
سيدات إسبانيا فرضن سيطرة مطلقة على الفرنسيات حيث لم يخسرن أي مجموعة وأتت تفاصيل المباريات الثلاث بفوز الإسبانيات بمجموعتين دون مقابل ليضربن موعداً مع سيدات المنتخب الأرجنتيني الذي حسم المواجهة أمام نظيره الإيطالي بثلاث مباريات دون مقابل.
تقارير إخبارية بطولة العالم للبادل – قطر 2020