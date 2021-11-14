وقد شهد الحفل حضور جمع غفير من عشاق البادل بشكل جاء ليعكس التطور الكبير والانتشار الواسع الذي أصبحت تعرفه هذه اللعبة في دولة قطر.

كما أعرب لاعبو منتخب قطر عن سعادتهم بهذا التكريم الذي من شأنه أن يعطيهم دفعة معنوية قوية عشية انطلاق بطولة العالم.

