تتويج أصحاب المراكز الأولى في بطولة العالم للبادل بقطر من قبل beIN SPORTS November 20, 2021 20:53 20:06 دقيقة يوم تاريخي لإسبانيا في لعبة البادل بعد أن سيطرت على بطولة العالم المقامة في قطر للرجال والسيدات. بطولة العالم للبادل – قطر 2020 -آخر الفيديوهات 1:17 دقيقة نافارو: أفضل نسخة من بطولات العالم في البادل 20:06 دقيقة تتويج أصحاب المراكز الأولى في بطولة العالم للبادل 0:43 دقيقة إسبانيا بطلة العالم في البادل 0:47 دقيقة مباراة برشلونة وإسبانيول - التغطية الخاصة 5:53 دقيقة رباعية مبهرة لليفربول في شباك أرسنال 2:25 دقيقة ماذا تريد أن تعرف عن استاد 974 المونديالي؟ 5:17 دقيقة ميسي يفتتح بنك أهدافه في الدوري الفرنسي 9:33 دقيقة الإعلان عن جاهزية استاد لوسيل 2:19 دقيقة استاد 974... فكرة تصميم فريدة ومثال للاستدامة 6:00 دقيقة واتفورد يقسو على مانشستر يونايتد