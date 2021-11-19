إشادة بتنظيم قطر لبطولة العالم للبادل من قبل beIN SPORTS November 19, 2021 11:37 1:43 دقيقة بعيدا عن أجواء التنافس داخل الملاعب، أكّد اللاعبون المشاركون في بطولة العالم للبادل على تميز مستوى التنظيم والضيافة في قطر. تقارير إخبارية بطولة العالم للبادل بطولة العالم للبادل – قطر 2020 -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة "كاف" سيحدّد موعد قرعة الدور الحاسم في 25 نوفمبر 0:47 دقيقة فيرشتابن يتصدر التجارب الحرة الأولى على حلبة لوسيل 2:25 دقيقة موناكو "المتعثّر" ينشد الفوز من بوابة ليل 0:49 دقيقة مدرّب برايتون يتحدّث عن مواجهة أستون فيلا "جيرارد" 1:26 دقيقة فان دايك: "صلاح من أفضل لاعبي العالم حالياً" 1:43 دقيقة إشادة بتنظيم قطر لبطولة العالم للبادل 1:45 دقيقة ميندي: "خوض نهائي دوري الأبطال كان بمثابة الحلم" 0:57 دقيقة لوكليرك سعيد بتواجده في قطر 1:46 دقيقة قطر تستضيف المؤتمر الطبي السابع للاتحاد الآسيوي 2:26 دقيقة أجمل اللقطات من مباريات الجمعة في الـ"NBA"