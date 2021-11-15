آخر الأخبار بعد انطلاق بطولة العالم للبادل November 15, 2021 14:34 3:53 دقيقة آخر الأخبار والتطورات بعد انطلاق بطولة العالم للبادل يطلعنا عليها الزميل حمد نواف من مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواتش. تقارير إخبارية بطولة العالم للبادل – قطر 2020 -آخر الفيديوهات 2:02 دقيقة منتخب قطر يختبر قدراته أمام نظيره البلجيكي 3:53 دقيقة آخر الأخبار بعد انطلاق بطولة العالم للبادل 1:06 دقيقة إنكلترا تبحث عن تأهل متوقع إلى كأس العالم 1:18 دقيقة سانتوس يحمّل نفسه مسؤولية خسارة البرتغال 0:30 دقيقة نوريتش سيتي يعلن تعيين دين سميث مدرباً للفريق 2:49 دقيقة منتخب إيطاليا مطالب بالفوز وانتظار نتيجة سويسرا 3:54 دقيقة صربيا تبلغ مونديال قطر والبرتغال إلى الملحق 3:26 دقيقة إسبانيا تحجز مقعدها في كأس العالم FIFA قطر 2022™ 1:23 دقيقة تكريم المنتخب القطري للبادل 4:02 دقيقة ألمانيا تحقق فوزاً عريضاً على أرمينيا