beIN SPORTS تستحوذ على حقوق البث الحصري لبطولة العالم الخامسة عشرة للبادل

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة العالمية للرياضة والإعلام والترفيه، وشبكتها الرياضية الرائدة beIN SPORTS، عن حصولها على حقوق البث الحصرية لبطولة العالم الخامسة عشرة للبادل قطر 2020 التي طال انتظارها.

وستبث البطولة في 37 بلداً عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا الشمالية، حيث سيتمكن المشاهدون عبر أربع قارات من مشاهدة أفضل اللاعبين واللاعبات الموهوبين في العالم وهم يتنافسون حصرياً على قنوات beIN، التي تستعد لنقل جميع المباريات - بما في ذلك مباراة نصف النهائي والنهائي – ابتداء من يوم الاثنين 15 نوفمبر وحتى السبت 20 نوفمبر 2021.

ولقد تم تعيين beIN كشريكٍ رسمي للمبيعات العالمية لبطولة العالم للبادل، مما جعلها مسؤولة عن بيع حقوق بث البطولة في الأسواق وخارج نطاق شبكة beIN. فبالإضافة إلى كونها شريك المبيعات العالمي لبطولة العالم للبادل،تمتلك اليوم beIN شراكات مبيعات عالمية عدة مع الدوري الفرنسي الدرجة الأولى و الدوري التركي الممتاز.

وتعد النسخة الافتتاحية القطرية للرياضة ذات الشعبية المتزايدة، هي المرة الأولى التي تقام فيها بطولة العالم للبادل في الشرق الأوسط وفي القارة الآسيوية ككل، وهو ما يعتبر خطوة مهمة في تطور هذه الرياضة. وستشهد بطولة هذا العام، والتي يعمل على تنظيمها الاتحاد القطري للتنس والإسكواش والريشة الطائرة، مشاركة 320 لاعب ولاعبة من 16 بلداً، وستجري فعالياتها في مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش.

وعلى مدى أسبوع، ستعرض شبكة beIN SPORTS، مباريات المجموعات التي سيتنافس فيها جميع المتسابقين وفق نظام "جولات روبن"، وسترافقها تعليقات الخبراء باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية.

وستخصص الشبكة الرياضية العالمية استوديو لنقل مباريات نصف النهائي (19 نوفمبر) والنهائي (20 نوفمبر) باللغتين العربية والإنجليزية.

وستبدأ beIN تغطية مباراة نصف النهائي بقرعة السيدات في الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل بداية المباراة في الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، ومن ثم ستنقل بعدها مباشرة المباراتين التاليتين. وستبدأ قرعة نصف النهائي للرجال في الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، مع اختتام اليوم الحافل بالمباريات في حوالي الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وستتبع نهائيات البطولة النسق نفسه، حيث تبدأ مع قرعة السيدات الثلاث أولاً في الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة (تبدأ المباراة في الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة)، يليها حفل توزيع الجوائز، ثم قرعة الرجال في الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتعليقاً على بث البطولة الخامسة عشرة للبادل قطر 2020، قال محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن حصول beIN على حقوق بث بطولة العالم للبادل يبين وبشكل أكبر نطاقنا الذي لا مثيل له لحقوق بثنا الرياضية، مدعومةً بأفضل التحليلات والبرامج. ويسعدنا أن ننقل بطولة البادل إلى جماهيرنا عبر أربع قارات من مقر beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنا في قطر، لنقوي بذلك الاهتمام العالمي بهذه الرياضة المزدهرة.

وتعتبر هذه البطولة واحدة من مجموعة من البطولات الرياضية المهمة التي تستضيفها قطر، والتي تستعد لإستضافة أكبر بطولة في العالم - كأس العالم FIFA قطر 2022™.

للاشتراك في beIN ومشاهدة جميع الفعاليات البارزة في بطولة العالم الخامسة عشرة للبادل قطر 2020، الرجاء زيارة https://www.bein.com/.

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