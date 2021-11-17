نبذة عن رياضة البادل

تعدّ البادل رياضة من رياضات المضرب، وهي تختلف عن رياضة التنس الأرضي "كرة المضرب" المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم.

وعادة ما يتم لعب البادل في زوجي في ملعب مغلق أصغر بحوالي 25٪ من حجم ملعب التنس.

ويتم تسجيل النقاط بشكل مماثل للتنس العادي كما أنّ الكرات المستخدمة متشابهة ولكن بضغط أقل قليلاً.

والاختلافات الرئيسية عن رياضة التنس هي أن الملعب به جدران، ويمكن لعب الكرات عليها بطريقة مماثلة للعبة الإسكواش.

لمحة تاريخية

تعتبر المكسيك مهد رياضة البادل إذ كان المكسيكي إنريكي كوركويرا صاحب الفضل في ابتداع اللعبة في مدينة أكابولكو التي تقع في ساحل المحيط الهادئ.

ووصلت اللعبة بعد ذلك إلى الولايات المتحدة وأوروبا وخصوصاً إسبانيا، حيث تعدّ هناك اللعبة الثانية بعد كرة القدم، ثم انتشرت بسرعة في أغلب دول العالم.

انتشار سربع

في زمن قياسي انتشرت رياضة البادل، وتوسّعت على مستوى العالم وخصوصا في دولة قطر حيث ارتفع عدد ملاعب البادل في العديد من مناطق البلاد بشكل ملفت، وباتت لها نواد يقصدها عشاق اللعبة وعلى وجه الخصوص من فئة الشباب.

وكتتويج لهذا الانتشار الواسع للعبة في دولة قطر تستضيف عاصمة الرياضة العالمية بطولة العالم للبادل والتي تختتم منافساتها في الـ20 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وهي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في الشرق الأوسط علماً بأنها تجرى في مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش.