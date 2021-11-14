سحب قرعة بطولة العالم للبادل في قطر

وجاءت نتائج القرعة على الشكل التالي:

المجموعة الأولى: إسبانيا، تشيلي، بريطانيا، أميركا.

المجموعة الثانية: الأرجنتين، الأوروغواي، المكسيك، الدانمارك.

المجموعة الثالثة: البرازيل، إيطاليا، بلجيكا، قطر (صاحبة الضيافة).

المجموعة الرابعة: فرنسا، الباراغواي، ألمانيا، بولندا.

وهي المرة الأولى التي تقام فيها بطولة العالم للبادل في الشرق الأوسط وفي القارة الآسيوية ككل، وهو ما يعتبر خطوة مهمة في تطور هذه الرياضة. وستشهد بطولة هذا العام، والتي يعمل على تنظيمها الاتحاد القطري للتنس والإسكواش والريشة الطائرة، مشاركة 320 لاعب ولاعبة من 16 بلداً، وستجري فعالياتها في مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش.