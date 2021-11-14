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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
بطولة العالم للبادل – قطر 2020

سحب قرعة بطولة العالم للبادل في قطر

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سحبت اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة قرعة بطولة العالم للبادل التي تنطلق غداً الإثنين 15 نوفمبر وتستمر حتى 20 منه.

beIN SPORTS

وجاءت نتائج القرعة على الشكل التالي:

المجموعة الأولى: إسبانيا، تشيلي، بريطانيا، أميركا.

المجموعة الثانية: الأرجنتين، الأوروغواي، المكسيك، الدانمارك.

المجموعة الثالثة:  البرازيل، إيطاليا، بلجيكا، قطر (صاحبة الضيافة).

المجموعة الرابعة: فرنسا، الباراغواي، ألمانيا، بولندا.

 

وهي المرة الأولى التي تقام فيها بطولة العالم للبادل في الشرق الأوسط وفي القارة الآسيوية ككل، وهو ما يعتبر خطوة مهمة في تطور هذه الرياضة. وستشهد بطولة هذا العام، والتي يعمل على تنظيمها الاتحاد القطري للتنس والإسكواش والريشة الطائرة، مشاركة 320 لاعب ولاعبة من 16 بلداً، وستجري فعالياتها في مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش.

بطولة العالم للبادل – قطر 2020
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