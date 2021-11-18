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الدوري الإسباني
بطولة العالم للبادل – قطر 2020

رئيس الاتحاد الدولي للبادل يشيد بالتنظيم القطري لبطولة العالم

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أشاد رئيس الاتحاد الدولي للبادل لويجي كارارو بالتنظيم القطري لبطولة العالم مؤكدا أنه ليس غريبا على الدولة التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم العام المقبل أن تقدم أكبر وأهم بطولة عالم لرياضة البادل.

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ووصف كارارو الامكانات القطرية بالمذهلة والتنظيم بأنه مثالي للغاية مؤكداً أن الاتحاد الدولي للبادل لن يتردد أبدا في منح دولة قطر تنظيم بطولة العالم للبادل مرة ثانية إن تقدمت هي بطلب لذلك، عطفا على النجاح الفائق النظير الذي تعيشه البطولة الجارية على ملاعب مجمع خليفة للتنس والأجواء الرائعة التي يعيشها اللاعبون والوفود في الدوحة.
 

بطولة العالم للبادل – قطر 2020
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