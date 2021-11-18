رئيس الاتحاد الدولي للبادل يشيد بالتنظيم القطري لبطولة العالم

ووصف كارارو الامكانات القطرية بالمذهلة والتنظيم بأنه مثالي للغاية مؤكداً أن الاتحاد الدولي للبادل لن يتردد أبدا في منح دولة قطر تنظيم بطولة العالم للبادل مرة ثانية إن تقدمت هي بطلب لذلك، عطفا على النجاح الفائق النظير الذي تعيشه البطولة الجارية على ملاعب مجمع خليفة للتنس والأجواء الرائعة التي يعيشها اللاعبون والوفود في الدوحة.

