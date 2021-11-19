الأرجنتين تتجاوز البرازيل وتصل إلى نهائي بطولة العالم للبادل - قطر 2020

منتخب التانغو فرض سيطرة مطلقة على المواجهتين حيث فاز بالأولى بمجموعتين دون رد تفاصيلهما ستة لأربعة وستة لثلاثة.



ثم حسم المباراة الثانية بمجموعتين دون مقابل أيضاً وبستة لثلاثة وستة لاثنين.



قبل أن ينهي المباراة الثالثة لمصلحته أيضا بمجموعتين دون رد تفاصيلهما ستة لثلاثة وستة لصفر.



وتلاقي الأرجنتين في النهائي إسبانيا الفائزة على فرنسا بثلاث انتصارات دون مقابل.