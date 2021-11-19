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الدوري الإسباني
بطولة العالم للبادل – قطر 2020

الأرجنتين تتجاوز البرازيل وتصل إلى نهائي بطولة العالم للبادل - قطر 2020

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بلغت الأرجنتين حاملة اللقب نهائي بطولة العالم للبادل والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة بفوزها على البرازيل بثلاثة انتصارات دون مقابل.

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منتخب التانغو فرض سيطرة مطلقة على المواجهتين حيث فاز بالأولى بمجموعتين دون رد تفاصيلهما ستة لأربعة وستة لثلاثة.

ثم حسم المباراة الثانية بمجموعتين دون مقابل أيضاً وبستة لثلاثة وستة لاثنين.

قبل أن ينهي المباراة الثالثة لمصلحته أيضا بمجموعتين دون رد تفاصيلهما ستة لثلاثة وستة لصفر.

وتلاقي الأرجنتين في النهائي إسبانيا الفائزة على فرنسا بثلاث انتصارات دون مقابل.

بطولة العالم للبادل – قطر 2020
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