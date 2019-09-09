المنتخب الليتواني الذي فقد فرصه في التأهل إلى ربع النهائي أنهى الربع الأول متقدماً بتسع عشرة نقطة لأربع عشرة وواصل تفوقه في الربع الثاني ليوسع الفارق في نهايته إلى أربع عشرة نقطة قبل أن يقلص منتخب الدومينيكان الفارق في نهاية الربع الثالث إلى ثلاث عشرة نقطة ليعود الليتوانيون في الربع الأخير لبسط سيطرتهم ويحسموا اللقاء بفارق تسع عشرة نقطة لينهوا مشاركتهم في البطولة بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين للمنتخب الدومينيكاني.

وأنهى منتخب الأردن مشاركته في البطولة بالمركز الثامن والعشرين بالفوز على السنغال بتسع وسبعين نقطة لسبع وسبعين ضمن المباريات الترتيبية.

وكان الاردني المجنس دار تاكر أفضل مسجل في اللقاء برصيد 34 نقطة و11 متابعة فيما سجل موسى العوضي 18 نقطة.

وهذا الفوز الأول للأردن بعد تسع مباريات خرج فيها مهزوما في نسختي كأس العالم 2010 و2019.

المنتخب الأردني كان الأفضل منذ البداية فأنهى الربع الأول لمصلحته بإثنتين وعشرين نقطة لست عشرة لينتفض المنتخب السنغالي في الربع الثاني ليقلب تأخره إلى تقدم في نهايته بفارق نقطة واحدة وحافظ على تقدمه في الربع الثالث قبل أن يعود الأردنيون بقوة في الربع الأخير لينهوا اللقاء لمصلحتهم بفارق نقطتين ليحققوا انتصارهم الوحيد في البطولة.