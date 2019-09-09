المنتخب اليوناني الذي كان بحاجة للفوز بفارق 12 نقطة ليحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بدأ اللقاء بقوة وحسم الربع الأول لمصلحته 18نقطة لـ12 ليرد المنتخب التشيكي في الربع الثاني حيث فرض تفوقه على مجريات اللعب لينهيه لمصلحته بفارق نقطة واحدة إلا أن المنتخب اليوناني عاد بقوة في الربع الثالث ليتقدم بنهايته بفارق ثماني نقاط قبل أن يحسم اللقاء لمصلحته بفارق سبع نقاط لتتعلق آمال التشيكيين بفوز الولايات المتحدة على البرازيل لمرافقتهم إلى ربع النهائي.

وتابع نجم المنتخب اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو أفضل لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين مع فريقه ميلووكي باكس، الدقائق الخمس الأخيرة من المواجهة من مقاعد البدلاء بعد ارتكابه الخطأ الشخصي الخامس منتصف الربع الاخير.

وأعرب المدرب اليوناني ثاناسيس سكورتوبولوس عن غضبه من الحكام معتبراً أن يانيس "قد أتى كل يوم ليقاتل على ارض الملعب، ولم يحظ بالاحترام الذي يستحقه، وأتكلم هنا عن الخطأين الثالث والخامس اللذين تحصل عليهما اليوم، لا يمكنك أن تحتسب هكذا أخطاء بحق لاعب مثله".

من ناحية أخرى، لم يخف سكورتوبولوس فشله وجهازه الفني في الاستفادة بأفضل طريقة ممكنة من امكانات ابن الـ24 عامًا في هذه البطولة "انها المرة الاولى التي يلعب معنا وهو بهذه الحلة (بعد تحقيقه أفضل لاعب في الدوري الاميركي)، لقد بذلنا كل ما في وسعنا في الايام الـ25 الاخيرة...يمكنني القول ربما أننا لم نقم بالخيارات الصائبة. لقد عملنا بجهد لدعمه".

الصراع لتفادي الولايات المتحدة

وأسدت الولايات المتحدة خدمة لتشيكيا بفوزها على البرازيل 89-73 التي خرجت خالية الوفاض من البطولة على غرار اليونان.

وقدمت الولايات المتحدة أداءً جماعياً مميزاً حيث تجاوز أربعة لاعبين حاجز العشر نقاط وكان كيمبا ووكر لاعب تشارلوت هورنتس ومايلز تورنر لاعب انديانا بايسرز أفضلهم بـ16 نقطة لكل منهما.

وحسمت أستراليا صدارة المجموعة الثانية عشرة بفوزها على فرنسا 100-98 في مباراة ملحمية حسمت في الثانية الأخيرة وتفادت بالتالي مواجهة الولايات المتحدة في ربع النهائي.

وتبادل المنتخبان التقدم حتى الرمق الأخير قبل أن تحصل أستراليا على رميتين حرتين قبل خمس ثوان من النهاية سدد ماثيو ديلافيدوفا واحدة منهما بنجاح.

وحاولت فرنسا الاستفادة من الثواني الأربع الأخيرة إلا أنّ الأسترالي باتي ميلز لاعب سان انطونيو سبيرز الاميركي سرق الكرة ليمنع أي محاولة هجومية للفرنسيين قبل أن يمررها لزميله ميتش كريك الذي تحصل على خطأ من خلف خط منتصف الملعب وثلاث رميات حرة، سجل واحدة بنجاح قبل ان يضرب الكرة في الرمية الاخيرة باتجاه حلقة السلة عن قصد لتعود اليه ويمنع اي تسديدة ممكنة لفرنسا قبل 0,9 ثانية من نهاية المباراة.

وقال فرانك نتيكيلينا لقناة "كانال بلوس" الفرنسية "إنه أمر محبط ألا نحقق الفوز في الرمق الاخير، سنركز على ما تبقى من المنافسات في ربع النهائي، أعتقد أننا نملك الامكانات للذهاب بعيداً، علينا أن نكون صارمين والتعلم من أخطائنا ومن مباراة اليوم".

وتلتقي فرنسا في الدور المقبل مع الولايات المتحدة بعد غد الأربعاء، فيما تلعب أستراليا مع تشيكيا في اليوم ذاتها.

ويفتتح الدور ربع النهائي الثلاثاء بمباراتي إسبانيا مع بولندا، والأرجنتين مع صربيا.

وحقق المنتخب الأردني الذي ودع النهائيات من الدور الاول، فوزاً معنوياً على السنغال بنتيجة 79-77 في مباريات تحديد المراكز بين 17 و32.

وكان دار تاكر أفضل مسجل في اللقاء برصيد 34 نقطة و11 متابعة فيما سجل موسى العوضي 18 نقطة.

وهذا الفوز الأول للأردن.