وجاءت تفاصيل فترات المباراة الأربع كالآتي (22-21) و(10-16) و(19-18) و(20-16) في حين انتهت الفترتان الإضافيتان على نتيجة (24-17).

وتواجه إسبانيا في المباراة النهائية الفائز من مواجهة نصف النهائي الآخر بين الأرجنتين وفرنسا.

وهي المرة الثانية التي يصعد فيها منتخب "لاروخا" للنهائي بعد نسخة 2006 باليابان التي حاز لقبها على حساب اليونان.

وبالعودة إلى تفاصيل المواجهة الحماسية، عاد المنتخب الإسباني من بعيد في المباراة التي تخلف في معظم أوقاتها ولم يتمكن من إدراك التعادل 71-71 سوى قبل ثماني ثوانٍ من النهاية، ليفرض وقتا إضافيا.

وكان التعادل سيد الوقف مجددا في الشوط الإضافي الأول، لتمتد المباراة الى فترة إضافية ثانية حسمها الإسبان بفارق سبع نقاط، ليكرروا فوزهم على أستراليا في المباراة على برونزية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو.