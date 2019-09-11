وغاب عدد كبير عن المنتخب الأميركي في المونديال على غرار كل من الهداف وأفضل لاعب في الدوري عام 2018 جيمس هاردن، أنطوني ديفيس المنتقل حديثا إلى لوس أنجليس ليكرز، داميان ليلارد لاعب ارتكاز بورتلاند ترايل بلايزرز، توبياس هاريس، ديمار ديروزان، إريك غوردون، سي جاي ماكولوم، برادلي بيل والموهبة الصاعدة زيون وليامسون.

وجاءت هذه الغيابات بسبب تفضيل بعض اللاعبين الانصراف لتحضيرات فرقهم للموسم المقبل، فيما غاب آخرون لأسباب شخصية.

وكان أعلن في وقت سابق كل من "الملك" ليبرون جيمس، ستيفن كوري، كواي لينارد وراسل وستبروك غيابهم عن البطولة العالمية، فيما لم يشارك كلاي طومسون وكيفن دورانت بسبب الإصابة.

وفشل المنتخب الأميركي المتوج باللقب خمس مرات، في بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2002 عندما استضاف البطولة على أرضه، بينما بلغت فرنسا المربع الذهبي للمرة الثانية توالياً.

وتلتقي فرنسا التي حلت ثالثة في بطولة 2014، مع الأرجنتين الجمعة في نصف نهائي مونديال 2019 المقام في الصين حتى 15 أيلول/سبتمبر.

وفي تفاصيل المباراة:

تألق في صفوف المنتخب الفرنسي كل من ايفان فورنييه لاعب أورلاندو ماجيك الأميركي بتسجيله 22 نقطة وعملاق يوتا جاز رودي غوبير الذي حقق 21 نقطة و19 متابعة، وناندو دي كولو برصيد 18 نقطة.

وأتت المباراة متقاربة في جزئها الأول، إذ تبادل المنتخبان التقدم في 10 مناسبات، مع أفضلية لفرنسا التي سددت بنسبة 45% عن خط الرميات الثلاثية، حيث نجح فورنييه بثلاث من أصل أربع تسديدات، لينهي الشوط الأول بـ13 نقطة أسوة بغوبير.

وحققت فرسا أكبر تقدم في الشوط الأول (ثماني نقاط) قبل 20 ثانية من نهايته، قبل أن يقلص دونوفان ميتشيل، أفضل مسجل في اللقاء برصيد 29 نقطة، الفارق بسلة ثنائية ليدخل المنتخب الأميركي غرف الملابس متأخرًا 39-45.

وحققت فرنسا بطلة أوروبا 2013 انطلاقة قوية للربع الثالث، ووسعت الفارق الى عشر نقاط بعد مرور دقيقتين ونصف دقيقة (53-43). الا أن لاعبي المدرب غريغ بوبوفيتش تداركوا الأمر سريعًا وعادلوا الأرقام بقيادة ميتشيل قبل دقيقتين ونصف دقيقة من نهاية الربع الثالث 60-60، وتقدموا 66-63.

وسجل ميتشيل 14 نقطة في الربع الثالث فقط.

وتبادل المنتخبان التسجيل في الربع الأخير حيث بقيت الولايات المتحدة في المقدمة في وقت لم يتجاوز أكبر فارق بين المنتخبين الخمس نقاط، قبل أن يتمكن الفرنسي فرانك نتيليكينا المحترف في نيويورك نيكس الأميركي من معادلة الأرقام 76-76 بمحاولة ثلاثية ناجحة، سجل زملاؤه بعدها ست نقاط متتالية للتقدم 82-76 قبل دقيقتين من النهاية.

ولم يتمكن المنتخب الأميركي غير المقنع منذ بداية البطولة، من إيجاد الحلول لتمضي فرنسا وتحقق الفوز.

وتلتقي الولايات المتحدة مع صربيا في مباراة تحديد المراكز من 5 إلى 8 بعدما كانت الترجيحات تصب في أن يلتقي المنتخبان في المباراة النهائية.