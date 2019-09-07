يانيس يسقط أمام الأميركيين وتأهل فرنسا وأستراليا

أمام 12 ألف متفرج في مدينة شينيزن الجنوبية، فرض غريغ بوبوفيتش مدرب حاملة اللقب في النسختين الأخيرتين رقابة لصيقة على يانيس، بلاعبَين وأحياناً بثلاثة، ليخرج حامل اللقب الأولمبي فائزاً 69-53.

وبرغم الرقابة الكبيرة على اللاعب العملاق البالغ 24 عاماً، نجح نجم ميلووكي باكس في تسجيل 15 نقطة و13 متابعة في 26 دقيقة.

ولدى الولايات المتحدة التي يغيب عنها نجوم دوري "إن بي إيه"، تألق مجدداً كيمبا ووكر مسجلاً 15 نقطة و6 تمريرات حاسمة.

وكانت المباراة متكافئة في الربع الأول (19-17 للولايات المتحدة) سجل فيها يانيس سبع نقاط، بيد أن الأميريكيين الذين يملكون واحدة من أصغر التشكيلات في البطولة (26 عاماً)وسعوا الفارق في الثاني (19-8)، ثم هيمنوا على المواجهة.

وقال بوفويتش "كانت مباراة تنافسية، اليونان فريق جيد جداً ونحترمهم كثيراً، كان لدينا خطة ولعبنا جيداً، التزمنا بها وحققنا الفوز".

ورفعت الولايات المتحدة رصيدها إلى 8 نقاط وباتت نظرياً في ربع النهائي، بفارق نقطة عن كلّ من تشيكيا والبرازيل بعد سقوط الأخيرة 71-93 أمام تشيكيا، فيما تتذيل اليونان ترتيب المجموعة الحادية عشرة بست نقاط.



أستراليا مع بوغوت إلى دور الثمانية

وتأهلت كلّ من أستراليا وفرنسا بعد فوز الأولى على جمهورية الدومينيكان 82-76 والثانية على ليتوانيا 78-75، ليرفعا رصيديهما إلى أربعة انتصارات متتالية.

وكان باتي ميلز لاعب فريق سان أنتونيو سبيرز المشارك في الدوري الأميركي للمحترفين، الأفضل لأستراليا مع 19 نقطة وتسع تمريرات حاسمة، بينما سجل إيلوي فارغاس 16 نقطة وسبع متابعات للدومينيكان.

وفي المباراة التي أقيمت في مدينة نانجينغ، تعرض نجم أستراليا وفريق غولدن ستايت ووريرز الأميركي أندرو بوغوت لصافرات الاستهجان من قبل الجماهير المحلية، في تكرار لما يواجهه اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً من المشجعين الصينيين على خلفية انتقاد سباحهم سون يانغ خلال مونديال السباحة الذي استضافته الصين هذا الصيف.

"معركة حياة أو موت"

وقاد الثنائي إيفان فورنييه (أولاندو ماجيك الأميركي) وناندو دي كولو (فنربغشة التركي) منتخب فرنسا إلى دور الثمانية بعد تسجيل الأول 24 نقطة والثاني 21 نقطة في سلة ليتوانيا في نانكين، ليحقق المنتخب الأزرق فوزاً صعباً 78-75 هو الرابع له توالياً.

ويتعين على فرنسا الفوز على أستراليا في مواجهتها الأخيرة لتفادي الولايات المتحدة، المرشحة القوية لتصدر مجموعتها، في ربع النهائي.

علق الفرنسي نيكولا باتوم لاعب تشارلوت هورنتس الأميركي "حققنا بداية جيدة جداً على غرار باقي المباريات، وضعنا قوة كبيرة في الدفاع، لكننا ارتكبنا أخطاء كثيرة سمحت لهم بالعودة إلى المباراة، بعدها كانت معركة حياة أو موت خصوصاً بالنسبة إليهم، لكن لنا أيضاً، حمل ايفان وناندو العبء وسجلوا الكرات التي منحتنا الفوز".

وكانت مباريات الجمعة شهدت تأهل صربيا وإسبانيا وبولندا والأرجنتين إلى ربع النهائي.

وتوزعت الفرق الـ16 المتأهلة إلى الدور الثاني على أربع مجموعات، تضم كل منها أربعة منتخبات بينها منتخبان متأهلان عن المجموعة ذاتها في الدور الأول، ويخوض كل منتخب مباراتين في الدور الثاني (لا يواجه المنتخب الذي لعب ضده في الدور الأول)، على أن يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني في كلّ مجموعة إلى ربع النهائي، يشار إلى أنّ النتائج التي حققها كلّ منتخب في الدور الأول، يحملها معه إلى الثاني.

ومني منتخب الأردن بخسارته الرابعة توالياً أمام كندا 71-126، ليتذيل مجموعته في تصنيف المنتخبات الخاسرة خلف ألمانيا وكندا والسنغال، فيما تأمل تونس بتصدر مجموعتها بحال فوزها على أنغولا الأحد.