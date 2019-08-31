مونديال السلة 2019: بداية بلا رحمة للمنتخب الصربي

حقق المنتخب الصربي بداية بلا رحمة لمشاركته في نهائيات كأس العالم 2019 في كرة السلة، بفوز كاسح السبت على أنغولا 105-59 في المباراة الأولى للبطولة التي تستضيفها الصين حتى 15 أيلول/سبتمبر.

ويأمل المنتخب الذي حل وصيفا للولايات المتحدة في النسخة الأخيرة عام 2014، في استغلال غياب العديد من النجوم عن تشكيلة المنتخب الأميركي الباحث عن لقبه الثالث تواليا، للتتويج للمرة الأولى كبلد مستقل.

وفرض المنتخب الصربي نفسه كالطرف الأفضل في المباراة الافتتاحية التي أقيمت في مدينة فوشان بجنوب الصين ضمن المجموعة الرابعة، معولا بشكل أساسي على بوغدان بوغدانوفيتش، لاعب فريق ساكرامنتو كينغز المشارك في دوري المحترفين، والذي أنهى المباراة مع 24 نقطة.

الى ذلك، أضاف مواطنه نيكولا يوكيتش لاعب دنفر ناغتس الأميركي أيضا، 14 نقطة، وهما ساهما في إنهاء منتخب بلادهما الشوط الأول متقدما بفارق 18 نقطة، قبل أن يعزز الصرب بشكل لا لبس فيه تفوقهم في الشوط الثاني وينهوا المباراة بفارق 46 نقطة.

وفي مباريات أخرى أقيمت السبت، حقق المنتخب الروسي فوزا صعبا في المجموعة الثانية على نيجيريا بنتيجة 82-77، في مباراة أنهى الروس شوطها الأول متقدمين 40-35. لكن المنتخب الإفريقي قدم ربعا ثالثا قويا تمكن في ختامه من معادلة النتيجة، وصولا الى التقدم في مطلع الربع الأخير والبقاء ضمن المنافسة بنتيجة 75-75 قبل أقل من دقيقة على نهاية المباراة، قبل أن تتمكن روسيا من فرض كلمتها في الثواني الأخيرة.

وفي مباراة ضمن المجموعة الثالثة، تلقى المنتخب الإيراني خسارة بفارق نقطتين فقط أمام بورتوريكو 81-83، علما بأن المجموعة تشهد في وقت لاحق اليوم خوض المنتخب التونسي مباراته الأولى ضد إسبانيا.

كما تقام السبت سلسلة مباريات في المجموعات الثماني، أبرزها بين الصين المضيفة وساحل العاج ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا بولندا وفنزويلا، بينما يبدأ المنتخب الأميركي الدفاع عن لقبه الأحد ضد الجمهورية التشيكية ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا تركيا واليابان.

ويخوض المنتخب الأردني مباراته الأولى الأحد ضد جمهورية الدومينيكان في المجموعة السابعة التي تضم أيضا فرنسا وألمانيا.