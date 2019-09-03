مونديال السلة 2019 - أميركا تعاني للفوز على تركيا

ارتفع الثلاثاء عدد المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني لنهائيات كأس العالم في كرة السلة المقامة في الصين، إلى 12 بعد انضمام ستة منتخبات جديدة تتقدمها الولايات المتحدة حاملة اللقب التي أفلتت من الخسارة أمام تركيا، فيما خرج الأردن خالي الوفاض بخسارته الثانية.

وكانت بولندا (المجموعة الأولى) والأرجنتين وروسيا (الثانية) وإسبانيا (الثالثة) وصربيا وإيطاليا (الرابعة) حجزت بطاقاتها الإثنين، لتنضم إليها اليوم منتخبات أستراليا وليتوانيا (المجموعة الثامنة) والولايات المتحدة (الخامسة) والبرازيل (السادسة) وفرنسا وجمهورية الدومينيكان (السابعة).

واحتاجت الولايات المتحدة إلى التمديد لحسم مواجهتها لتركيا وصيفتها في نسخة 2010، بنتيجة 93-92 وتفادت الخسارة الأولى في المونديال منذ 2006. وكان لخبرة لاعبيها دور كبير في العودة في الثواني الأخيرة من الوقتين الأصلي حيث أدركوا التعادل 81-81، ثم الإضافي.

وسيطر المنتخب الأميركي المفتقد للعديد من نجوم دوري المحترفين، على مجريات المباراة في فترات متفاوتة. لكن الأتراك كانوا يتمكنون من اللحاق به في كل مرة، اذ فرضوا التعادل 74-74 قبل 3,26 دقائق من نهاية الوقت الاصلي، ثم 79-79 قبل 54 ثانية، وتقدموا 81-79 قبل 12,3 ثانية، لكن أبطال العالم حصلوا على ثلاث رميات حرة بعد خطأ بحق جايسون تاتوم الذي سجل رميتين وأهدر واحدة مدركا التعادل 81-81.

وفرض تايتوم شوطاً إضافياً تقدمت في مطلعه تركيا 89-84، لكن الأميركيين نجحوا في إدراك التعادل 89-89 ثم التقدم 91-89. وعاودت تركيا فرض التعادل 91-91 قبل 50 ثانية ثم تقدمت 92-91 بفضل رمية حرة للاعب كليفلاند كافالييرز الأميركي جيدي عثمان، ثم حصلت على رميتين حرتين قبل ثما 8 ثوان من النهاية أهدرهما اللاعب ذاته.

وحسمت المباراة بعد حصول الولايات المتحدة على رميتين حرتين سجلهما كريس ميدلتون مانحاً الفوز لحامل اللقب 93-92.

وكان ميدلتون لاعب ميلووكي باكس أفضل مسجل في صفوف الولايات المتحدة برصيد 15 نقطة، وأضاف لاعب تشارلوت هورنتس كيمبا ووكر 14 نقطة، فيما فرض التركي إرسان إيلياسوفا لاعب ميلووكي باكس ذاته نجما للمباراة بتسجيله 23 نقطة.

وانفرد المنتخب الأميركي بفوزه الثاني، بصدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بفارق نقطة أمام تركيا وتشيكيا التي أبقت على آمالها بفوزها على اليابان 89-76 معوضة خسارتها المباراة الأولى أمام الولايات المتحدة.