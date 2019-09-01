مونديال السلة 2019: أستراليا تحقق فوزا أول والأردن تضيع فرصة الفوز على الدومينيكان

حقق المنتخب الأسترالي الأحد فوزه الأول على كندا 108-92 ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي اصطلح على تسميتها "مجموعة الموت"، في نهائيات كأس العالم لكرة السلة التي تستضيفها الصين حتى 15 أيلول/سبتمبر.

وخاض المنتخبان أولى مباريات المجموعة التي تضم أيضا ليتوانيا والسنغال، وتعد الأقوى في بطولة يأمل أكثر من منتخب فيها، بكسر هيمنة المنتخب الأميركي المتوج باللقب العالمي في النسختين الماضيتين.

واعتمد المنتخب الأسترالي على ماثيو ديلافيدوفا لاعب فريق كليفلاند كافالييرز المشارك في الدوري الأميركي للمحترفين، والذي أنهى المباراة مع 24 نقطة، وساهم في كبح المنتخب الكندي الذي دخل الربع الأخير متقدما، بعدما أنهى الأستراليون الشوط الأول لصالحهم بفارق 12 نقطة.

وعلى رغم أن المنتخب الأسترالي يعد من المرشحين للتتويج باللقب هذا العام، لكن التاريخ يصب في عكس ما يأمل، اذ لم يسبق لأستراليا تخطي عتبة الدور ربع النهائي في 11 مشاركة سابقة في مونديال السلة.

ويبدأ المنتخب الأميركي الدفاع عن لقبه الأحد ضد الجمهورية التشيكية ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا تركيا واليابان.

وفي المجموعة السابعة، أضاع منتخب الأردن فوزاً بدا قريبا ضد دومينيكان بعد مباراة سيطر عليها الأخير قبل أن ينتفض الأردن بقيادة لاعب فنربهتشه التركي أحمد الدويري ودار تاكر في الربع الرابع ويتقدم لكن نشامى السلة اهدروا أكثر من فرصة لينتهي اللقاء 80-76.

وتعملق الدويري مسجلاً 34 نقطة و10 كرات مرتدة وكان متسيدا اسفل السلة، في حين تعرض تاكر لرقابة لصيقة مزدوجة معظم الأحيان لمنعه من ايجاد إيقاعه الهجومي المعروف ورغم ذلك سجل 24 نقطة متفرقة.

من جهتها اعتمدت دومينيكان على التصويب المتوسط والبعيد أكثر من اللعب أسفل السلة حيث صنع الدويري الفارق، وتميزت بهذين العاملين صانعة الفارق. وكان فيكتور ليز أفضل لاعبيها بـ15 نقطة إلى جانب رونالد روبرت 11 نقطة و6 مرتدات.