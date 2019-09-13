الأرجنتين في نهائي بطولة العالم لكرة السلة

فرضت الأرجنتين أسلوبها على منافستها فرنسا وهزمتها 80-66 اليوم الجمعة في نصف نهائي بطولة العالم لكرة السلة المقامة على الأراضي الصينية.

ولم تتمكن فرنسا التي أقصت أميركا من ربع النهائي من مجاراة الأرجنتين لتصل الأخيرة إلى النهائي للمرة الأولى منذ قرابة 17 عاماً وتضرب موعداً مع إسبانيا التي فازت على أستراليا اليوم أيضاً.

وتألق المخضرم لويس سكولا (39 عاماً) بشكل ملفت للغاية مسجلاً 28 نقطة والأعلى متابعات بـ13، فيما كان مواطنه كامبازو الأكثر نجاحاً في التمريرات الحاسمة (6).

ولم يمنح رجال المدرب الفذ سيرخيو هرنانديز أبطال أوروبا 2013، أيّ فرصة للاقتراب منهم بشكل فعلي، والتقدم الوحيد للمنتخب الأوروبي كان في السلة الأولى من اللقاء (2-صفر) ثم بعد دقيقتين و24 ثانية على بداية الربع الثاني 24-23 إثر سلة استعراضية من ماتياس لوسور.



وفرض الأرجنتينيون هيمنتهم ووسعوا الفارق ليبلغ في بعض الأحيان 16 نقطة بفضل جهود إبن الـ39 عاما لويس سكولا، نجم هيوستن روكتس السابق المحترف حالياً في شنغهاي شاركس الصيني.



أما من الناحية الفرنسية، فكان إيفان فورنييه وفرانك نتيليكينا الأفضل بـ16 لكل منهما وأضاف ناندو دي كولو 11.

وسبق للأرجنتين أن خسرت في نهائي 2002 أمام يوغسلافيا بينما توّجت بالبطولة مرة وحيدة كانت عام 1950.