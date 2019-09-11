أستراليا تبلغ نصف النهائي على حساب التشيك

وتواجهت أستراليا وتشيكيا في لقاء سعى فيه المنتخبان لبلوغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى، علمًا أن المنتخب الأوروبي يخوض نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وأتت المباراة متقاربة بشكل كبير في الشوط الأول إذ لم يتجاوز أكبر فارق بين المنتخبين الخمس نقاط ليدخل اللاعبون إلى الاستراحة بتقدم تشيكيا بفارق ثلاث نقاط.

ولكن بدءا من منتصف الربع الثالث بدأ المنتخب الأسترالي بتوسيع الفارق بقيادة باتي ميلز لاعب سان أنتونيو سبيرز الأميركي الذي أنهى اللقاء بـ24 نقطة، أربع متابعات وست تمريرات حاسمة ليدخل المنتخب الأسترالي الربع الأخير متقدمًا 63-48.

وحافظت أستراليا المتوجة بلقب بطولة آسيا عام 2017 على تقدمها رغم محاولات تشيكية للعودة بقيادة باتريك أودا صاحب 21 نقطة، لكن صلابة الاستراليين كانت أقوى.

وتلتقي أستراليا في المربع الذهبي مع اسبانيا بطلة العالم 2006.