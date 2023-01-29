وعقب تتويجه أشاد دجوكوفيتش بمنافسه في المباراة النهائية تسيتسيباس قائلاً إنه من أفضل لاعبي التنس في العالم ووجه دجوكوفيتش حديثه للاعب التنس اليوناني قائلاً: "أنت من أحسن وأهدأ الشخصيات التي قابلتها، أنا وأنت من بلدين صغيرين لم يكن لبلدينا القدوة التي يحتذى بها في عالم التنس ولكننا قمنا بالحلم وتميزنا لأننا حولنا حلمنا لواقع".

وشكر نوفاك في ختام حديثه عائلته وطاقمه التدريبي مؤكداً أن هذا اللقب هو "لقبه ولقبهم في الوقت ذاته".

وعن البطولة قال إنها تعد الأصعب له في ظل الظروف التي عاشها وشكر أستراليا بشكل خاص قائلاً إنه شعر وكأنه يلعب في بلده الثاني، مضيفاً أريد أن أشكر "كل من تحملني" واصفاً اللقب بأنه الأفضل في مشواره في ظل الظروف التي عاشها في الفترة الأخيرة.



