ويأتي على رأس هؤلاء النجوم الثنائي البارز رافاييل نادال وروجر فيدرر، بينما أجل المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش بداية إعداده بعد أن قاد بلاده صربيا مؤخرا إلى التتويج بلقب كأس رابطة المحترفين.

أما لدى السيدات فتبرز سيرينا ويليامس التي حصلت مؤخرا على أول لقب لها منذ ثلاثة أعوام، وستحاول النجمة الأمريكية المخضرمة تحقيق اللقب الرابع لها في بطولات الغراند سلام، لكن مهمتها لن تكون سهلة في وجود عدد من المرشحات على غرار آشلي بارتي التي ستلعب مدفوعة بدعم جماهير بلادها، وكذلك ناوومي أوساكا وكارولينا بليشكوفا.