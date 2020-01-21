وتغلب نادال على البوليفي هوغو ديليين 6-2 و6-3 و6-صفر، ليتجاوز الدور الأول للمرة الرابعة عشرة من أصل 15 مشاركة (خرج من هذا الدور مرة واحدة عام 2016 على يد مواطنه فرناندو فرداسكو).

ولم يجد نادال، الساعي لإحراز لقب البطولة الأسترالية للمرة الثانية فقط في مسيرته (بعد 2009) والذي يواجه احتمال لقاء صعب في ربع النهائي النمسوي دومينيك ثييم الخامس، صعوبة تذكر في حسم مباراته مع البوليفي المصنف 73 عالميا، منهيا اللقاء في ساعتين ودقيقتين.

واعتبر نادال الذي وصل إلى نهائي البطولة الأسترالية أربع مرات أنه "بالنسبة لي، هذه بداية إيجابية. ما يريده المرء هو الفوز في الدور الأول، والأفضل إذا تحقق ذلك بثلاث مجموعات".

وتابع "هذا الملعب (رود لايفر أرينا) يمنحني الكثير من الطاقة الإيجابية)".

وعن مباراته مع ديليين، قال نادال "عانى في الأشواط الخمسة الأولى لكنه حصل على فرص للفوز ببضعة أشواط. إنه مقاتل وشخص رائع".

ويلتقي الإسباني البالغ 33 عاما في الدور الثاني الأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس في أول مواجهة بينهما منذ الدور الأول لأولمبياد ريو 2016 حين حقق نادال فوزه الثالث على منافسه من أصل ثلاث مواجهات.

وخلافا لنادال، عانى الروسي دانييل مدفيديف الرابع لحجز بطاقته واحتاج صاحب أربعة ألقاب في 2019، بينها بطولة الماسترز الختامية، الى ساعتين و36 دقيقة لتخطي عقبة الأميركي فرانسيس تيافو بأربع مجموعات 6-3 و4-6 و6-4 و6-2.

واحتاج النمساوي دومينيك ثييم، المصنف خامسا ووصيف بطل رولان غاروس للموسمين الماضيين، إلى ساعتين ودقيقة للفوز على الفرنسي أدريان مانارينو 6-3 و7-5 و6-2 والتأهل إلى الدور الثاني حيث يلتقي الأسترالي أليكس بولت المشارك ببطاقة دعوة الذي تغلب بعد 3 ساعات و24 دقيقة على الإسباني ألبرت راموس-فينولاس 7-6 (7-1) و1-6 و6-7 (5-7) و6-1 و6-4.

وعلى الرغم من تحقيقه فوزه الثامن على مانارينو من أصل ثماني مواجهات بينهما، اعتبر ثييم أن المباريات "تكون صعبة جدا على الدوام ضد أدريان. إنه لاعب موهوب جدا وبالتالي أنا سعيد لتواجدي في الدور الثاني".

وتابع النمسوي الذي فاز بخمسة ألقاب الموسم الماضي ووصل إلى نهائي بطولة الماسترز الختامية "ما زلنا في وقت مبكر من الموسم ولم أخض الكثير من المباريات، لكن كل فوز يمنحني الثقة".

ويخوض ثييم الموسم الجديد وبجانبه النجم السابق مواطنه توماس موستر، بطل رولان غاروس لعام 1995 والمصنف أول عالميا سابقا، كمستشار لكنه "بدأ العمل معي قبل ثلاثة أسابيع فقط. إنه إضافة رائعة لفريقي وهو أعظم لاعب عرفته بلادي. يتمتع بالكثير من الخبرة وباستطاعته مساعدتي كثيرا".

وفي أبرز النتائج الأخرى عند الرجال، بلغ الدور الثاني الإسباني روبرتو باوتسيتا-آغوت التاسع بفوزه على مواطنه فيليسيانو لوبيز 6-2 و6-2 و7-5، فيما تغلب الكرواتي مارين سيليتش، بطل فلاشينغ ميدوز لعام 2014 ووصيف أستراليا المفتوحة لعام 2018 وويمبلدون لعام 2017، على الفرنسي كورنتان موتيه دون عناء يذكر 6-3 و6-2 و6-4.

كما تأهل فافرينكا للمرة الخامسة عشرة تواليا (أفضل نتيجة له فوزه باللقب عام 2014)، بتغلبه على البوسني دامير دزومهور بصعوبة 7-5 و6-7 (4-7) و6-4 و6-4، والفرنسي غايل مونفيس العاشر بفوزه على التايواني ين هسون لو 6-1 و6-4 و6-2، والأسترالي نيك كيريوس بفوزه على الإيطالي لورنتسو سونيغو 6-2 و7-6 (7-3) و7-6 (7-1)، فيما انتهى مشوار الفرنسي الآخر جو ويلفريد تسونغا، وصيف بطل 2008، باكرا بانسحابه من مباراته مع الأسترالي أليكسي بوبيرين للإصابة في بداية المجموعة الرابعة.