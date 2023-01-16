وتخطى نادال منافسه بصعوبة في المجموعة الأولى بواقع 7-5 قبل أن يخسر الثانية 2-6، لكنه عاد وحسم المجموعة الثالثة 6-4 والرابعة 6-1 لمصلحته ليمضي قدماً نحو الدور الثاني.

وقال نادال بعد المباراة "إنه فوز كنت بحاجة إليه. الاشهر القليلة الماضية لم تكن سهلة بالنسبة لي (...) إذا أخذت في عين الاعتبار كل ما مررت به في الاشهر الستة الأخيرة، كانت بداية جيدة للبطولة".

وتابع "لعبت ضد أحد أصعب المنافسين في الدور الاول، إنه يافع، لديه القوة وأعتقد أن لديه مستقبل مشرق..أعتقد أن هذا الفوز سيساعدني لما تبقى من البطولة".

وفي أبرز النتائج الأخرى لدى الرجال، تأهل كل من البولندي هوبرت هوركاش والايطالي يانيك سينر والأميركي سيباستيان كوردا والكندي دينيس شابوفالوف.